L'OM a profité d'un «accident», le tacle est lâché

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Villarreal jeudi soir (3-1), l’OM a bien failli laisser échapper sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa, après sa large victoire à l’aller (4-0). Selon Jérôme Rothen, cette rencontre a permis une nouvelle fois de constater un manque de talent et de caractère dans l’effectif marseillais.

L’OM s’est fait peur. Large vainqueurs à l’aller (4-0), les Olympiens se sont inclinés face à Villarreal jeudi soir, en huitièmes de finale retour de la Ligue Europa (3-1). Menés 3-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, les hommes de Jean-Louis Gasset ont finalement assuré leur qualification grâce à un but de Jonathan Clauss dans le temps additionnel.

OM : Il lâche une punchline après son clash avec Marcelino https://t.co/0Dww3oUlSU pic.twitter.com/6IR6aRKO8z — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

« Ils leur ont donné une leçon à tous les niveaux »

« On a vu que c'était un accident pour Villarreal au match aller contre l'OM, parce qu'au match retour ils leur ont donné une leçon à tous les niveaux », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC . D’après l’ancien joueur du PSG, l’effectif marseillais manque clairement de talent.

« Ça manque de talents déjà et par moment de caractère »