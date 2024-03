FC Nantes : Kombouaré annonce ses trois premiers renforts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du FC Nantes en cours de saison pour remplacer Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec n'a pas réussi à inverser la tendance, au point d'être à son tour démis de ses fonctions. C'est finalement Antoine Kombouaré qui a été choisi et fait son retour moins d'un an après son licenciement. Et il ne revient pas seul.

Auteur d'un début d'année 2024 très compliqué avec seulement deux victoires en Ligue 1, le FC Nantes est plus que jamais menacé par la relégation et pointe à la 16e place du classement. C'est la raison pour laquelle Waldemar Kita a décidé de se séparer de Jocelyn Gourvennec.

Kombouaré débarque au FC Nantes

Et comme attendu, son remplaçant n'est autre qu'Antoine Kombouaré. « Le FC Nantes annonce ce mardi 19 mars 2024, l’arrivée d’Antoine Kombouaré (60 ans), au poste d’entraîneur principal de l’effectif professionnel en remplacement de Jocelyn Gourvennec », peut-on lire dans le communiqué officiel du FC Nantes. Licencié en mai 2023, le Kanak fait donc son retour moins d'un an après son départ.

Trois nouveaux membres dans le staff