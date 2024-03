Le FC Nantes annonce son entraîneur, Riolo valide

La rédaction

Pour tenter de sauver sa saison, le FC Nantes a décidé de changer d'entraîneur, à quelques journées de la fin. Voici Antoine Kombouaré de retour aux affaires, moins d'un an après avoir été viré par Waldemar Kita. Présent sur le plateau de RMC ce lundi, Daniel Riolo a donné son avis sur cette décision.

Le FC Nantes a considéré que Jocelyn Gourvennec n'était plus l'homme de la situation. Après une nouvelle défaite face au RC de Strasbourg ce samedi (1-3), le club a annoncé le départ de son entraîneur, remplacé par Antoine Kombouaré, un ancien de la maison.

Le FC Nantes signe Kombouaré, voilà pourquoi https://t.co/FDmBl7x8Cc pic.twitter.com/1DaQ0lfI4T — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Kita justifie sa décision

Dans les colonnes de L'Equipe, Waldemar Kita a justifié ce retour, seulement un an après son premier passage. « J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui sait gérer les hommes, quelqu'un de professionnel. Pourquoi on l'a fait partir ? Parce qu'on le sentait fatigué et usé. Il a dit qu'il cherchait une équipe, qu'il avait passé un bon moment à Nantes, que c'était un Nantais. C'est quelqu'un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu'un de respecté » a confié le président du FC Nantes.

« Kombouaré est un choix cohérent »