FC Nantes : Kita choisit le nouvel entraîneur, il hallucine

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement barragiste, le FC Nantes se retrouve dans une situation compliquée en Ligue 1, incitant le président Waldemar Kita à réagir. Jocelyn Gourvennec n’a pas résisté à la nouvelle défaite du club face à Strasbourg, le président du club décidant de rappeler Antoine Kombouaré. Un choix que peine à comprendre Jérôme Rothen.

16e de Ligue 1, le FC Nantes a une fois de plus changé d’entraîneur. Arrivé en novembre pour succéder à Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec n’a pas résisté à la série de mauvais résultats, le président Waldemar Kita décidant de rappeler Antoine Kombouaré, démis de ses fonctions d’entraîneur du FC Nantes en mai 2023. « Cela n'a pas été une décision évidente à prendre parce que c'est un super mec , s’est justifié le boss des Canaris après son choix de se séparer de Jocelyn Gourvennec. Avec Franck (Kita, son fils), on aurait vraiment aimé le garder, mais on ne voyait pas de solution pour s'en sortir. Malgré toute la sympathie qu'on a à l'égard de Jocelyn, quand vous voyez le comportement des joueurs, les résultats, tout un ensemble de choses, il n'y a pas eu de révolution. On peut parler autant qu'on veut mais à un moment donné, il faut un électrochoc, recréer une dynamique, de l'espoir. Si on ne fait rien, on descend direct. Les joueurs peuvent s'en vouloir aussi. Ils ont leur part de responsabilité. » Alors qu’Antoine Kombaouré est attendu comme le sauveur, un rôle qu’il connaît bien, Jérôme Rothen peine à comprendre cette décision.

Mercato : En pleine révolution, le FC Nantes boucle un dossier ! https://t.co/P4apbOMYGj pic.twitter.com/Us0I9aFqnI — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

« Je ne comprends plus rien »

« Tu rappelles donc le mec que t’as viré car il était usé et fatigué. Je ne comprends plus rien , s’interroge l’ancien joueur du PSG dans son émission sur RMC. Déjà qu’on a du mal à cerner Waldemar Kita, et moi je l’ai souvent défendu par rapport à l’argent qu’il mettait et qu’il a dépensé en prenant le FC Nantes, mais ça, ça suffit plus. Il faut avoir des idées ! Aujourd’hui, ton club est à la bérézina et tu rappelles un mec qui s’était fait à l’idée de repartir sur un rôle de consultant ou en sélection, comme il l’a dit. Excuse moi de penser qu’en dix mois, il ne peut pas ramener la fraicheur qu’il a eue il y a trois ans. Pour moi, c’est un mauvais choix. Il y avait d’autres personnes qui avaient les dents longues, des jeunes entraîneurs. Ça aurait pu être une bonne mission commando, comme il l’a fait avec Pierre Aristouy qui l’a sauvé l’année dernière. »

« Le plus important, c'est le club »