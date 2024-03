PSG : Mbappé passe une commande au Real Madrid, il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A en croire la presse espagnole, Kylian Mbappé réclamerait deux transferts au Real Madrid. L'international français aurait demandé aux dirigeants espagnols de mettre la main sur Ethan, mais aussi sur Achraf Hakimi, son grand ami au PSG. Mais selon l'avis de certains journalistes ibériques, la venue de l'international marocain ne serait pas une bonne nouvelle.

Kylian Mbappé va changer de maillot pour la première fois depuis 2017. Après sept années passées dans la capitale, le joueur tricolore a pris la décision de quitter le PSG. Le Real Madrid serait en excellente position pour l'accueillir à partir de la saison prochaine. Mais à en croire Eduardo Inda, Mbappé ne voudrait pas venir seul. Le journaliste espagnol, patron d' OK Diario, a annoncé qu'il avait réclamé deux transferts : celui de son petit frère Ethan, lié au PSG jusqu'en juin prochain, mais aussi celui d'Achraf Hakimi.

« La signature du Marocain pourrait être préjudiciable »

Journaliste pour The Athletic, Mario Cortegana a évoqué la position du Real Madrid dans ce dossier Hakimi. « Au Real Madrid, ils ont entendu parler des problèmes que Mbappé a eus à cause d'Achraf en France. Je pense que la signature du Marocain pourrait être plus préjudiciable à Kylian dans le vestiaire. Je ne dis pas que cela n'arrivera pas (le retour d'Hakimi), mais c'est quelque chose que nous devons séparer. Si Mbappé vous demande de signer Achraf, c'est peut-être le signe qu'il vaut mieux ne pas signer Achraf » a-t-il déclaré lors d'un live Twitch organisé par Ruben Martin.

Le PSG est passé à l'action

De toute manière, le PSG n'a pas l'intention de se séparer d'Achraf Hakimi, que ce soit en 2024, ou même en 2025. En coulisses, des négociations ont débuté entre l'international marocain et le PSG pour évoquer une prolongation de contrat. Un nouveau facteur qui freine le retour de l'arrière droit au Real Madrid.