PSG : L’entraîneur du Real Madrid déjà victime de Mbappé ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison, et tout indique qu'il signera au Real Madrid. Après avoir échappé au club madrilène en 2022, l'international français devrait enfin débarquer dans la capitale espagnole. Là-bas, il évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui a déjà été victime de la star de 25 ans par le passé.

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG touche à sa fin. Son contrat expire en juin prochain et il aurait déjà informé les dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid, qui est en pole position dans ce dossier comme Le10Sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Mbappé - PSG : Un coup à la Zidane se prépare ? https://t.co/gHdOFp7d22 pic.twitter.com/vOyYhPssiN — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Mbappé arrive au Real Madrid

Après avoir échappé aux Merengue en 2022, Kylian Mbappé devrait donc débarquer dans la capitale espagnole à l’issue de la saison. Là-bas, il y retrouvera ses compatriotes Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Il y sera entraîné par Carlo Ancelotti, prolongé jusqu’en juin 2026.

Carlo Ancelotti a été viré à cause de lui