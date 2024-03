Transferts : Un joueur «crucial» va échapper au PSG !

Pierrick Levallet

Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le PSG entend se renforcer massivement sur le mercato. Le club de la capitale explorerait notamment plusieurs pistes en attaque. Luis Campos penserait notamment à Marcus Rashford, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec Manchester United. Mais les Red Devils ne souhaiteraient pas vraiment s'en séparer.

Le mercato s’annonce plutôt mouvementé pour le PSG cet été. Avec le départ de Kylian Mbappé qui se profile, le club de la capitale entend se renforcer massivement. La formation parisienne souhaiterait naturellement mettre la main sur un nouvel attaquant de classe mondiale pour remplacer l’international français.

Marcus Rashford pour remplacer Kylian Mbappé au PSG ?

Et dans cette optique, le PSG regarderait du côté de la Premier League. En effet, Luis Campos songerait à faire venir Marcus Rashford, déjà sur la liste parisienne ces dernières années. Toutefois, Manchester United ne voudrait pas vraiment laisser filer son attaquant de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028.

Manchester United ferme la porte