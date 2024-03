Mercato - PSG : «Rien à f**tre», le départ de Mbappé le fait vriller !

Arnaud De Kanel

Le PSG se déplaçait sur la pelouse de La Mosson dimanche soir pour y affronter Montpellier. Rejoints en toute fin de première période après avoir mené de deux buts, les hommes de Luis Enrique l'ont finalement emporté 6 buts à 2, notamment grâce à un triplé de Kylian Mbappé. Michel Der Zakarian a été questionné sur l'avenir de l'attaquant tricolore mais le coach montpelliérain n'en a en réalité pas grand chose à faire.

C'était du très grand Kylian Mbappé dimanche soir à Montpellier. Auteur d'un très joli triplé, l'attaquant a conduit le PSG vers le chemin de la victoire. Il se retrouve à nouveau au cœur de l'attention, comme souvent, et son nom était sur toutes les lèvres après la rencontre. En conférence de presse, Michel Der Zakarian a même été questionné sur l'avenir de Mbappé mais il ne s'en soucie guère.

Mbappé - PSG : Un transfert à 90M€ pour se venger du Real Madrid ? https://t.co/hXLbwTaxbh pic.twitter.com/OQzT5lZrWw — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«J’en ai rien à foutre»

« L'avenir de Mbappé ? J’en ai rien à foutre. Il n’est plus là, il n’est plus là, c’est pas grave », a déclaré le coach du MHSC, visage fermé, devant les journalistes. Il ne s'est pas trop attardé non plus sur la performance de Kylian Mbappé, auteur d'un triplé dimanche soir.

«On a quand même pris trois buts comme ça»