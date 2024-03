Mbappé - PSG : Un coup à la Zidane se prépare ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé n'est plus très loin du Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison, l'international français ne compte pas le prolonger. Le club madrilène est en pole position pour obtenir sa signature. D'ailleurs, Carlo Ancelotti pourrait bien s'inspirer d'un schéma qu'il avait mis en place pour Zinédine Zidane par le passé pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé va peut-être enfin réaliser son rêve de jeunesse cet été. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, l’international français ne compte pas prolonger. Reste maintenant à déterminer sa prochaine destination, et tout indique qu’il finira par signer au Real Madrid. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que Kylian Mbappé avait reçu trois offres, mais que les Merengue étaient en pole position.

Le Real Madrid tient la corde pour Mbappé

Après avoir manqué son coup en 2022, Florentino Pérez a finement joué ses cartes. Le président du Real Madrid s’est montré patient et prudent pour s’éviter une nouvelle désillusion. Cette stratégie semble avoir fonctionné, puisque Kylian Mbappé se rapprocherait très sérieusement de la Casa Blanca . Il devrait ainsi rejoindre ses compatriotes Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni et s'associer à des stars comme Vinicius Jr et Jude Bellingham. Le club madrilène serait d’ailleurs en train de préparer son plan pour la saison prochaine avec la star de 25 ans.

Ancelotti va s'inspirer d'un schéma avec Zidane ?