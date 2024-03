PSG - Real Madrid : Nouvelle galère après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG place déjà ses pions pour le prochain mercato estival et courtise notamment Leny Yoro, jeune crack défensif du LOSC. Toutefois, à en croire les dernières révélations de la presse espagnole, le joueur aurait demandé à pouvoir rejoindre le Real Madrid en fin de saison. Et en plus de Kylian Mbappé, le PSG pourrait donc se faire chiper un autre talent par le club merengue.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG libre en fin de saison pour rejoindre le Real Madrid, et les dirigeants parisiens s'apprêtent donc à débuter un nouveau cycle sans leur grande star. Luis Campos commence donc à sonder le marché des transferts à cet effet, et plusieurs noms comme celui de Leny Yoro (18 ans, LOSC) sont évoqués avec insistance dans le viseur du conseiller sportif du PSG.

Mbappé va claquer la porte, le PSG a un nouveau patron https://t.co/vSXyAcA04H pic.twitter.com/swblMWykib — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Yoro pisté par de « très grands clubs »

En janvier dernier, Olivier Létang avait d'ailleurs annoncé une concurrence XXL pour le transfert de Yoro, programmé pour le prochain mercato estival : « J’ai échangé avec de très, très grands clubs qui nous ont appelé. Les positions ont toujours été très claires, il n’y a jamais eu de propositions ou de sommes évoquées de notre côté parce que pour nous, c’était limpide que Leny allait rester avec nous jusqu’à la fin de la saison », expliquait le président du LOSC. Et le PSG semble déjà dépassé par un cador étranger.

Le Real Madrid en priorité ?