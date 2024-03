Transferts : Le rêve du PSG détruit par Guardiola ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Piste de longue date du PSG, Bernardo Silva pourrait, encore, faire l'objet d'une offensive dans les prochains mois. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le club parisien espère toujours l'attirer pour qu'il puisse prendre part à l'après-Kylian Mbappé. Mais Pep Guardiola ne semble vraiment pas pressé de le laisser partir.

Luis Campos n'a pas besoin d'une longue fiche pour savoir à quel point Bernardo Silva est talentueux. L'actuel conseiller sportif du PSG avait déjà décelé ses qualités il y a de nombreuses années, lors de son passage à l'AS Monaco. Les années ont passé depuis les débuts du Portugais sur le Rocher, mais l'admiration de Campos n'a jamais disparu.

Le transfert rêvé de Campos

Comme annoncé par le 10Sport.com, le responsable portugais rêve de l'attirer au PSG lors du prochain mercato estival. Mais ce dossier Bernardo Silva s'annonce particulièrement complexe, notamment en raison de la position de Pep Guardiola.

« J'ai dit à maintes reprises à quel point il est important »