Transferts : Il annonce le jackpot au PSG !

Recruté par le PSG lors du mercato hivernal en provenance de São Paulo, au Brésil, Lucas Beraldo est déjà en train de s'imposer comme une valeur sûre du secteur défensif parisien et enchaine les matchs depuis son arrivée. D'ailleurs, l'un de ses anciens mentors promet déjà un grand avenir à Beraldo, que ce soit en sélection brésilienne ou pour sa carrière en club.

Miné par les blessures longues durées de Presnel Kimpembe, Milan Skriniar ainsi que les récents pépins physiques de Marquinhos, le PSG a donc été contraint de s'activer sur le marché des transferts à ce poste cet hiver. C'est la raison pour laquelle Luis Campos, le conseiller sportif du club de la capitale, est allé chercher Lucas Beraldo (20 ans) du côté de São Paulo pour un deal évalué à 20M€. Et alors que la nouvelle recrue enchaine les titularisations, le PSG semble tenir un véritable joyaux dans ses rangs.

Intégration express pour Beraldo

Charles Hemberts, ancien entraîneur-adjoint de São Paulo, s'est confié sur cette adaptation surprenante de Lucas Beraldo au PSG : « Je pensais qu’il aurait besoin d’un peu plus de temps. Les joueurs brésiliens ont toujours un temps d’adaptation quand ils arrivent en Europe. Chez nous il s’est affirmé, ne se laissait pas marcher dessus, il s’imposait autant sur le terrain que dans le vestiaire pour prendre la parole même s’il y avait s’autres cadres », explique-t-il à RMC Sport .

Un avenir est annoncé