Kylian Mbappé a métamorphosé le PSG ?

Pierrick Levallet

Après trois matchs nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG a renoué avec la victoire ce dimanche sur la pelouse de Montpellier (2-6). Kylian Mbappé a naturellement été l'un des artisans de ce large succès. D'ailleurs, la star de 25 ans aurait nettement contribué à une certaine métamorphose de l'équipe de Luis Enrique ces dernières semaines.

Le PSG a renoué avec le succès en Ligue 1 ce dimanche sur la pelouse de Montpellier (2-6). Kylian Mbappé, auteur d’un triplé et d’une passe décisive, a d’ailleurs été l’un des artisans de cette large victoire à la Mosson. Écarté du onze titulaire par Luis Enrique en championnat pour préparer l’avenir, l’international français a encore démontré toute sa classe.

Mbappé continue de briller au PSG...

En effet, Kylian Mbappé rayonne ces dernières semaines. Décisif pour la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le natif de Bondy se montre toujours aussi important pour le PSG. L’équipe de Luis Enrique semble d’ailleurs avoir évolué récemment. Et le champion du monde 2018 y serait en partie responsable.

... et a fait évoluer l'équipe de Luis Enrique