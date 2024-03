Frayeur au PSG, Luis Enrique réagit

Benjamin Labrousse

Le PSG a surpassé Montpellier ce dimanche soir (2-6) dans une rencontre ayant été marquée par une formation parisienne à deux visages. Tout n’a pas été parfait pour les hommes de Luis Enrique et notamment pour Lucas Hernandez, remplacé à la mi-temps. Après la rencontre, l’entraîneur parisien a évoqué les raisons de cette décision, visiblement médicale.

Avant la trêve internationale, le PSG rassure. Après trois rencontres sans la moindre victoire en Ligue 1, le club de la capitale s’est relancé ce dimanche soir avec un large succès acquis sur la pelouse de Montpellier (2-6). Si Paris a affiché une grande supériorité lors du second acte, la première période aura été très compliquée pour les hommes de Luis Enrique…

Soirée compliquée pour Lucas Hernandez

Rejoints au score (2-2), les Rouge et Bleu commençaient à se montrer fébriles en défense, et notamment dans le couloir gauche de Lucas Hernandez. En grande difficulté face à Arnaud Nordin, l’international Français a été remplacé à la pause par le fulgurant Nuno Mendes. Choix tactique de Luis Enrique ?

« On ne voulait pas prendre de risque »