Grand retour au PSG, ça recommence ?

Excellent depuis ses débuts sur le banc de Bologne, Thiago Motta est l'un des entraîneurs les plus suivis sur le marché. Un retour au PSG est même régulièrement évoqué malgré la première saison aboutie de Luis Enrique en terme de résultats. D'ailleurs, si l'Italo-brésilien venait à revenir à Paris, ce ne serait pas le premier ancien joueur du PSG à faire son retour en tant qu'entraîneur.

L'été dernier, Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le technicien espagnol réalise d'ailleurs une première saison aboutie à Paris en terme de résultat, mais au sein du club de la capitale, tout peut aller très vite et pour l'avenir, le nom de Thiago Motta revient avec insistance pour le PSG. Il faut dire que l'ancien milieu de terrain impressionne avec Bologne, actuellement quatrième de Serie A.

Thiago Motta veut revenir au PSG ?

D'ailleurs, selon les informations d'Alfredo Pedulla, Thiago Motta rêve de revenir au PSG dans le futur. Convoité par la Juventus, l'Italo-Brésilien sait que son projet de carrière passera par un grand club après Bologne, et il semble vouloir que ce soit à Paris. Une intention confirmée par Pierre Ménès, très proche de Thiago Motta. « Alors je ne sais pas quand mais c'est en tout cas clairement la volonté de Thiago parce que le PSG est un club qui l'a profondément marqué quand il était joueur », confie-t-il sur sa chaîne YouTube .

Il s'ajouterait sur la liste des anciens joueurs devenus entraîneurs du PSG

Milieu de terrain du PSG entre janvier 2012 et juin 2018, Thiago Motta pourrait ainsi devenir entraîneur du club de la capitale après y avoir été joueur. Et ce ne serait évidemment pas une grande première. Dans l'histoire du PSG, plusieurs joueurs sont devenus entraîneurs par la suite. Ce fut le cas Jean-Michel Larqué, qui n'est resté qu'une saison à chaque fois. Entre 1996 et 1998 le duo Ricardo - Joël Bats a dirigé le PSG, sans oublier bien évidemment Luis Fernandez. Légende en tant que joueur, il offre le premier et seul trophée européen de l'histoire du club parisien en 1996. Après un premier passage entre 1994 et 1996, il reviendra de 2000 et 2003. C'est Vahid Halilhodžić qui lui succèdera. Passé une saison au PSG en tant que joueur, le Bosnien restera sur le banc parisien entre 2003 et 2005. Et c'est encore un ex-joueur du club qui le remplacera avec Laurent Fournier. Paul Le Guen (2006-2009) et Antoine Kombouaré (2009-2012) vont ensuite se succéder pour faire la transition avec l'ère QSI durant laquelle seul Mauricio Pochettino (2020-2022) sera entraîneur du PSG après en avoir été joueur. Thiago Motta pourrait donc relancer cette tradition à l'avenir.