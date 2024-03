Mercato : Après l’OM, l’heure des retrouvailles pour Guendouzi !

Arnaud De Kanel

Titulaire indiscutable sous les ordres de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a rapidement goûté au banc de touche avec l'arrivée d'Igor Tudor. Les deux hommes se sont même souvent pris le bec et le passage du Croate sur le banc olympien aura eu raison de l'aventure de Guendouzi à l'OM. Mais voilà que les deux hommes se retrouvent dans un nouveau club !

Plus autant désiré qu'avant, Matteo Guendouzi prenait la décision de quitter l'OM l'été dernier afin de rejoindre la Lazio Rome, motivé par l'envie de trouver un projet un peu plus stable qui ne voyait pas débarquer un nouvel entraineur à chaque fin de saison. Mais alors qu'il pensait avoir trouvé la perle rare en rejoignant la capitale italienne, son aventure est en train de prendre un autre tournant. Maurizio Sarri, qui en avait fait un titulaire, a été licencié et c'est Igor Tudor, son bourreau à l'OM, qui a signé en faveur des Laziale .



«Quand ça change de coach, ça change forcément d'équipe»

Au moment de quitter l'OM, Matteo Guendouzi avait reconnu que sa décision était motivée par une lassitude vis-à-vis de l'instabilité du club phocéen, pointant surtout du doigt les incessants changements d'entraineur. « Sur ma deuxième saison, ça avait commencé à changer. Quand ça change de coach, ça change forcément d'équipe, de style de jeu, donc ça convient à certains et pas à d'autres joueurs. Si j'en ai voulu aux dirigeants que le projet change ? Non, je n'en veux à personne. Je suis très heureux de ce que j'ai fais là-bas », avait alors confié Guendouzi au Canal Football Club . Il va finalement retrouver un coach qu'il a côtoyé à l'OM.



Tudor signe à la Lazio