Mercato - PSG : Enorme menace pour le «nouveau Bellingham» ?

Né en 2007 et évoluant en troisième division, Liam Brazier semble déjà avoir séduit toute l’Angleterre, qui verrait en lui un nouveau Jude Bellingham. Le Paris Saint-Germain serait déjà sur le coup, mais cela serait également le coup de l’Olympique de Marseille et des plus grands clubs du Vieux Continent, tous prêts à se livrer bataille pour le milieu de terrain.

Il a à peine 17 ans, mais on parle déjà de lui aux quatre coins de l’Europe. Liam Brazier pourrait suivre les traces d’un illustre aîné comme Jude Bellingham, passant de la troisième division au top européen en ce mercato hivernal... et le PSG comme l’OM ont bien l’intention de tenter leur chance !

Liam Brazier, la nouvelle sensation anglaise

La concurrence semble pourtant être monstrueuse, puisque La Gazzetta dello Sport explique que Brazier aurait notamment tapé dans l’œil de la Juventus, de l’OGC Nice, du Bayern Munich, du Bayer Leverkusen, de Benfica ou encore des Rangers et du Borussia Dortmund. Mais deux de ces clubs semblent avoir une longueur d’avance...

Dortmund ou Rangers ?

Toujours selon les informations du quotidien italien, Liam Brazier pourrait quitter la EFL League One et son club de Port Vale en ce mois de janvier, pour l’Ecosse ou l’Allemagne. Ce seraient en effet les Rangers et le Borussia Dortmund qui tiendraient actuellement la corde pour le nouveau prodige anglais.