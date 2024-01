Mercato - PSG : Mbappé éclipsé par Haaland ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé peut déjà négocier un transfert libre et gratuit pour cet été avec le club de son choix. Conscient de la situation du Français, le Real Madrid serait à l'affût. Toutefois, à en croire Fredéric Hermel, Carlo Ancelotti a plutôt besoin d'un Erling Haaland dans son effectif.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait plier bagages après sept saisons de règne à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. D'ailleurs, Kylian Mbappé peut déjà négocier son transfert à 0€ avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

Le Real Madrid à l'affût pour Mbappé ?

Alerté par la situation contractuelle de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en embuscade pour le recruter à l'issue de la saison. Toutefois, comme l'a indiqué Fredéric Hermel dans l' After Foot ce mardi soir, le club emmené par Carlo Ancelotti a plutôt besoin d'un Erling Haaland en attaque.

Le Real Madrid a besoin d'Haaland ?