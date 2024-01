Mercato - PSG : Un indice révélé sur le feuilleton Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé ne cesse d’animer l’actualité mercato du PSG. Et cette édition estivale de 2024 ne va pas déroger à la règle. Il se pourrait cependant bien que ce soit le dernier acte, bien que le Real Madrid se montre moins déterminé qu’auparavant au sujet de son recrutement. Daniel Riolo a vidé son sac sur les ondes de RMC.

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé est légalement libre de se mettre d’accord avec le club de son choix sur les termes d’un pré-contrat pour l’été 2024, l’expiration de son bail actuel au PSG prenant fin le 30 juin prochain. L’occasion rêvée pour le Real Madrid d’enfin mettre la main sur le champion du monde tricolore derrière lequel le club merengue court depuis plusieurs années !

«La vérité c'est qu'il ne sait plus trop quoi faire»

AS révélait d’ailleurs ces derniers jours que Kylian Mbappé devrait répondre à l’offre contractuelle du Real Madrid avant le 15 janvier. Cependant, Daniel Riolo explique sur les ondes de RMC que le club merengue n’est plus aussi déterminé à s’attacher ses services. « Le désir du Real Madrid qui était très fort il y a encore six mois, mais surtout il y a un an et demi, est beaucoup moins fort aujourd'hui. Donc Mbappé ne se sentant plus désiré comme il a envie de l'être et comme il l'était il y a encore quelques mois, je pense que la vérité c'est qu'il ne sait plus trop quoi faire. Et c'est un vrai problème ».

