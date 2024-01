Mercato - Real Madrid : Avant Mbappé, une grande décision est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec la blessure de David Alaba, le Real Madrid aurait songé à recruter un défenseur central pour terminer la saison. Mais présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a déclaré que son club n'avait pas l'intention de mettre la main sur un renfort défensif lors de ce mercato hivernal.

L'infirmerie du Real Madrid a accueilli un nouveau blessé. Il y a quelques jours, David Alaba s'est blessé gravement au genou. Sa saison est d'ores et déjà terminée. Sa longue absence se rajoute à celle d'Eder Militao et de Thibault Courtois.

Mercato - PSG : Un indice important pour le clan Mbappé ? https://t.co/cItrtdsAVM pic.twitter.com/AvGTqIe6Ag — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

« Cela ne m'est jamais arrivé »

« Cela ne m'est jamais arrivé, trois croisés en seulement quatre mois… Mais l'équipe doit s'accrocher et malgré tous ces problèmes, on est en train de faire beaucoup plus que ce que tout le monde imaginait » a vait annoncé Carlo Ancelotti, légèrement désabusé. Mais malgré cette blessure, l'entraîneur du Real Madrid a confirmé que son club n'avait pas l'intention de recruter un nouveau défenseur central cet hiver.

« Nous n'envisageons pas de recruter un autre défenseur central »