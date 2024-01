Mercato - PSG : Le «nouveau Bellingham» en approche ?

Axel Cornic

Toujours à l’affut du moindre coup sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain serait tombé sous le charme de la nouvelle pépite anglaise. Il s’agirait de Liam Brazier, milieu de terrain à fort potentiel né en 2007 et actuellement sous contrat avec Port Vale, club de troisième division britannique.

Les supporters du Real Madrid peuvent savourer depuis le début de la saison le talent de Jude Bellingham, dont l’ascension a été fulgurante ces dernières années. De la deuxième division anglaise à seulement 16 ans, le milieu a en effet gravit les échelons jusqu’au club madrilène, en passant évidemment par sa révélation au Borussia Dortmund.

PSG : Malaise en interne avec Mbappé ? Voilà la vérité https://t.co/xhOgBPWVG5 pic.twitter.com/6dPqThRkKj — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Liam Brazier, le nouveau crack anglais

Les médias anglais se passionnent désormais pour celui qui pourrait bien imiter la trajectoire de Jude Bellingham ! D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , Liam Brazier pourrait être la nouvelle sensation du mercato, avec plusieurs clubs qui seraient déjà sur ses traces.

Le PSG déjà sur le coup ?

Le quotidien italien parle notamment du PSG, qui aurait flairé le bon coup et rêve de pouvoir signer le nouveau gros coup du mercato. Cette saison, il a fait trois apparitions en EFL League One, qui est la troisième division anglaise et pourrait bien être un acteur important de ce mercato hivernal.