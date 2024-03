Le Real Madrid reçoit une bonne nouvelle après la frayeur

Jean de Teyssière

Mardi soir, l'équipe de France disputait le dernier match de cette trêve internationael du mois de mars. Face au Chili au stade Vélodrome (3-2), les Bleus se sont imposés sur la plus petite des marges mais ont surtout perdu deux joueurs, sortis sur blessure : Jonathan Clauss et Eduardo Camavinga. Heureusement pour le Real Madrid, plus de peur que de mal pour Camavinga, tout le contraire de Jonathan Clauss.

Sur le tableau présent dans le vestiaire du Real Madrid, le staff de Carlo Ancelotti avait marqué : « Soyez très prudents, ce sont des matchs amicaux. » Une trêve crainte par les clubs, qui vont débuter le sprint final de leur saison. Le club madrilène a dû avoir une belle frayeur mardi soir, en regardant le match des Bleus.

Camavinga sort blessé

Lors de la rencontre entre l'équipe de France et le Chili mardi soir (3-2), deux joueurs de l'équipe de France sont sortis sur blessure. Le premier, Jonathan Clauss, sera absent entre trois et quatre semaines, suite à une déchirure de l'ischio de la cuisse gauche. Quelques minutes plus tard, Eduardo Camavinga lui a emboîté le pas mais son état de santé est rassurant.

Rien de grave pour Camavinga, qui pourra jouer le prochain match