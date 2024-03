Mbappé à Paris, le Real Madrid sur le point de lâcher prise

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il ne faut pas trop en demander au Real Madrid. Le club espagnol refuserait de libérer ses joueurs français pour les prochains Jeux Olympiques de Paris. Une liste que pourrait rejoindre Kylian Mbappé l'été prochain. L'affaire est donc bien mal engagée pour la star du PSG, qui pourrait, toutefois, inverser la situation selon le journaliste Mohamed Bouhafsi.

Pour la première fois depuis 100 ans, Paris va accueillir les Jeux Olympiques d'été. Un évènement auquel veut participer Kylian Mbappé, la star du PSG. « Les JO à Paris, c'est spécial, j'ai toujours dit que je voulais y être, mais que cela ne dépend pas de moi. Cela n'a pas changé, la décision finale appartient toujours à la même personne. Aujourd'hui, on ne m'a pas dit oui, on ne m'a pas dit non, on ne m'a rien dit » a confié l'international français. Car, le dernier mot appartiendra à l'employeur du joueur, possiblement le Real Madrid si son départ du PSG est officialisé.

Le Real Madrid veut garder Mbappé

Le Real Madrid est au courant des envies de Mbappé. Mais selon le journaliste Abdellah Boulma, les dernières discussions entre les deux parties n'ont pas permis de trouver un accord. Le club espagnol a l'intention de conserver l'ensemble de ses joueurs français, que ce soit Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga ou Kylian Mbappé.

« Il est capable de faire plier le Real Madrid »