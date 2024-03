Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid va rater son coup

Thomas Bourseau

Pour Kylian Mbappé, après de multiples échecs au fil des années depuis son éclosion à l’AS Monaco, le Real Madrid semble être enfin parvenu à ses fins avec le mercato estival qui approche. Et alors que l’attaquant du PSG devrait enfin déposer ses valises à Madrid, le club merengue manquerait le coche, pour 2025, avec Trent Alexander-Arnold.

Kylian Mbappé ne va pas passer l’été en tant que joueur du PSG pour la première fois depuis 2018. En effet, le Français a annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier comme révélé par L’Équipe . Selon toute vraisemblance, sa prochaine destination devrait être le Real Madrid où il rejoindrait ainsi Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga notamment.

Trent Alexander-Arnold attendu en 2025 au Real Madrid !

Pour ce qui est du mercato estival de 2025, le Real Madrid préparerait déjà sa quête du successeur de Dani Carvajal si l’on en croit les informations de Relevo datant de la fin de semaine dernière. Et pour ce faire, il se pourrait que l’heureux élu du club merengue se nomme Trent Alexander-Arnold, contractuellement lié à Liverpool jusqu’à l’été 2025 en question. Pour CaughtOffside , le journaliste Matteo Moretto a communiqué l’information suivante ce lundi : le principal intéressé prévoirait de discuter prolongation de contrat avec les Reds avant toute chose.

Prolongation de contrat avant l’Euro pour Alexander-Arnold