Mercato - PSG : Le «nouveau Varane» va débarquer ?

Pierrick Levallet

Désireux de compenser le départ probable de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, le PSG souhaiterait mettre la main sur un nouveau défenseur central. Luis Campos a toujours Leny Yoro dans son viseur. D'ailleurs, le crack du LOSC partagerait de nombreuses qualités avec un certain Raphaël Varane, champion du monde 2018.

Le PSG prépare du lourd sur le mercato. Le club de la capitale souhaite compenser le départ très probable de Kylian Mbappé vers le Real Madrid en se renforçant massivement dans tous les secteurs de jeu. Luis Campos souhaiterait notamment faire venir un nouveau défenseur pour offrir une autre option à Luis Enrique pour sa charnière.

Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG ? https://t.co/uVmZhWNV9l pic.twitter.com/NxgwT15TNb — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le PSG reste positionné sur Leny Yoro

Le PSG semble d’ailleurs vouloir piocher en Ligue 1. Après avoir raté sa chance cet hiver, le club de la capitale est toujours positionné sur le dossier Leny Yoro. Le10Sport.com vous avait d’ailleurs révélé en exclusivité l’intérêt parisien pour le crack du LOSC, qui aurait quelques similitudes avec un joueur bien connu du Real Madrid et de Kylian Mbappé.

Son profil similaire à celui de Varane ?