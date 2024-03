Après Mbappé, le Real Madrid va encore plomber le PSG ?

Pierrick Levallet

Avec le départ très probable de Kylian Mbappé cet été, le PSG a déjà dressé son plan de vol pour son mercato. Le club de la capitale souhaiterait notamment se renforcer en défense. Et dans cette optique, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Leny Yoro. Cependant, le crack du LOSC aurait également tapé dans l'oeil du Real Madrid et d'autres cadors européens.

Le PSG souhaite compenser le départ plus que probable de Kylian Mbappé cet été. Dans cette optique, le club de la capitale aurait déjà établi son plan de vol. En plus d’un attaquant d’élite et d’un milieu de terrain de classe mondiale, les dirigeants parisiens voudraient également renforcer le secteur défensif de Luis Enrique.

Real Madrid : Un transfert à 50M€ après Kylian Mbappé ? https://t.co/5nKX6zePhx pic.twitter.com/6tCWlUtyTJ — le10sport (@le10sport) March 25, 2024

Le PSG veut recruter Leny Yoro

Luis Campos songerait donc à piocher directement en Ligue 1. En effet, le PSG était intéressé par les services de Leny Yoro cet hiver. Et le leader du championnat français souhaite toujours mettre la main sur la pépite du LOSC. Cependant, le PSG devra certainement batailler avec un adversaire qu’il connaît plutôt bien sur le mercato.

Le Real Madrid et d'autres cadors sont sur le coup