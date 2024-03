Mercato : Kylian Mbappé évite un clash au PSG ?

Pierrick Levallet

D'ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et il aurait déjà annoncé aux dirigeants parisiens qu'il ne comptait pas prolonger. Tout indique qu'il finira par signer au Real Madrid. Mais la star de 25 ans suivrait un plan bien précis pour éviter un clash avec les supporters du PSG avant son départ.

La fin approche entre Kylian Mbappé et le PSG. Il y a un peu plus d’un mois, l’international français aurait annoncé aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger son contrat qui expire pourtant en juin prochain. Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait donc quitter le PSG libre.

Real Madrid : Il éclipse déjà Mbappé et jubile https://t.co/YSsqZ0PXwc pic.twitter.com/edhxtbpsIq — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

Mbappé prend la direction du Real Madrid...

Sa prochaine destination reste encore à déterminer. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le capitaine de l’équipe de France disposait de trois offres sur la table mais que le Real Madrid tenait la corde dans ce feuilleton. D’ailleurs, Kylian Mbappé aurait un plan bien précis pour partir sans aucun problème.

... et évite un calvaire avec les supporters du PSG