Départ de Mbappé : Un joueur du PSG veut tourner la page !

Libre en fin de saison, Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG et devrait s’engager en faveur du Real Madrid. Une perte majeure pour le club de la capitale, qui avait fait de l’international français la figure de proue de son projet depuis sa prolongation. Interrogé sur ce dossier, Danilo relativise quant à lui ce départ.

Alors que sa parole était très attendue, Kylian Mbappé n’a pas souhaité clarifier sa situation personnelle vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’Allemagne. « Je n’ai rien annoncé, parce que je n’avais rien à annoncer, a lancé la star du PSG face aux journalistes. J’ai toujours dit que le jour où j’aurai quelque chose à dire, je viendrai me présenter comme un homme, et je parlerai. Tant que je ne l’ai pas fait, c’est que je n’ai rien à annoncer ». Pourtant, le départ de Mbappé est aujourd’hui inéluctable, Nasser Al-Khelaïfi ayant été prévenu par sa star de son départ. Le Real Madrid est plus que jamais en pole pour l’accueillir.

« C'est la vie, il y a des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent »

Le vestiaire du PSG aussi est fixé. Interrogé sur le sujet ce dimanche en conférence de presse, Danilo n’a pas minimisé l’influence de Kylian Mbappé mais estime néanmoins que le club de la capitale apprendra à vivre sans son numéro 7. « On doit être prêt , a lancé l’international portugais face à la presse. S'il n'est pas avec nous, on doit être prêt. C'est un joueur clé pour nous, il sera clé pour n'importe quelle équipe dans laquelle il sera, mais c'est la vie, il y a des joueurs qui partent, des joueurs qui arrivent et nous devons nous adapter à cela. »

Le Real Madrid attend Mbappé