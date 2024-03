Le Real Madrid dit non à Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Décidément, le Real Madrid se montre intransigeant avec Kylian Mbappé. Le club espagnol ne voudrait rien savoir en ce qui concerne la participation du joueur français aux prochains Jeux Olympiques de Paris. La formation merengue refuserait de le libérer, malgré les appels de la FFF, mais aussi de Thierry Henry.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Kylian Mbappé a réaffirmé son envie de participer aux prochains Jeux Olympiques de Paris. « J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un évènement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. On ne m'a rien dit » a-t-il confié le joueur. Sachant que le joueur est en partance pour le Real Madrid, il va devoir obtenir l'accord du Real Madrid.

Nouveau désaccord entre Mbappé et le Real Madrid

Sauf que le Real Madrid aurait d'ores et déjà envoyé une lettre à la Fédération française de football pour lui annoncer qu'aucun joueur tricolore ne sera libéré cet été pour participer à la compétition olympique. Cela pourrait donc concerner Kylian Mbappé, dont le contrat avec le PSG expire en juin et qui pourrait prochainement changer d'employeur. Selon les informations d'Abdellah Boulma, les dernières discussions n'ont pas permis de trouver un accord bien au contraire.

Henry va se rendre en Espagne ?