Real Madrid : Le nouveau crack entre déjà dans la légende !

Hugo Chirossel

En plus de Kylian Mbappé, un autre attaquant va débarquer au Real Madrid l’été prochain. En effet, la Casa Blanca s’est déjà attaché les services d’Endrick, qui arrivera cet été lorsqu'il aura atteint la majorité. Il a d’ailleurs marqué son premier but avec le Brésil ce samedi, devenant ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de la Seleção depuis Ronaldo.

L’attaque du Real Madrid va avoir du sang neuf l’été prochain. Si Karim Benzema n’a pas été remplacé l’été dernier, Carlo Ancelotti va avoir de nouvelles options à sa disposition. À commencer par Kylian Mbappé, mais également Endrick, qui arrivera en provenance de Palmeiras.

PSG : Le Real Madrid interpelle Mbappé avant son transfert https://t.co/Mk1YfMEkpa pic.twitter.com/Gapd2FGnO5 — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Premier but avec le Brésil pour Endrick

Alors que l’Angleterre et le Brésil étaient opposés ce samedi en match amical, Endrick a marqué son premier but avec la Seleção . Entré en jeu à la 71e, l’attaquant âgé de 17 ans a inscrit le but de la victoire environ 10 minutes plus tard (0-1). Ce qui le fait déjà entrer dans l’histoire.

Plus jeune buteur du Brésil depuis Ronaldo