Mbappé a lâché une bombe, le PSG est impuissant

Axel Cornic

Après quasiment sept saisons, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, le 30 juin prochain. Un coup dur pour le projet parisien, mais qui semblait se dessiner depuis plusieurs mois déjà et un été sous tensions, avec le Français qui avait été poussé vers la sortie par sa direction.

Une page devrait se tourer au PSG. Arrivé en 2017, Kylian Mbappé aurait décidé de quitter le club et se lancer un nouveau défi à 25 ans. Rien n’est encore officiel, mais plus le temps passe et plus l’attaquant semble se rapprocher du Real Madrid, club qui le suit depuis quasiment le début de sa carrière.

OM - PSG : Coup dur pour Luis Enrique https://t.co/Fqusnwigzs pic.twitter.com/ZBwdMQz8yv — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

Tout a commencé cet été

Ce coup de tonnerre n’est pas tombé dans un ciel serein, puisqu’un départ de Kylian Mbappé a semblé commencer à se dessiner dès l’été dernier. A l’époque, le joueur avait publié une lettre annonçant son intention de ne pas activer l’année supplémentaire en option présente dans son contrat, ce qui était donc synonyme d’un départ libre le 30 juin 2024. La réponse du PSG a été forte, puisque la star française avait carrément été envoyée s’entrainer avec les indésirable... avant de toutefois faire son retour après la 1ere journée de Ligue 1 !

Mbappé n’a jamais changé d’avis