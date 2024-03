PSG : «Il est bloqué», Mbappé est plombé par le Real Madrid

Amadou Diawara

Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France. Alors qu'il va rejoindre le Real Madrid cet été, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant du PSG doit obtenir l'aval de Florentino Pérez pour voir son souhait se réaliser. Toutefois, le président merengue est réticent à l'idée de laisser ses joueurs participer aux JO cet été.

Kylian Mbappé n'a jamais caché qu'il rêvait de participer aux Jeux Olympiques. Privé de ce plaisir à Tokyo en 2021, l'attaquant du PSG espère être présent pour ceux de 2024. D'autant que les prochains JO sont organisés à Paris. Toutefois, Kylian Mbappé doit obtenir le feu vert de son prochain club pour avoir la possibilité de jouer la compétition. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va signer au Real Madrid cet été, à moins d'un énorme retournement de situation.

PSG : Luis Enrique dépassé avec Mbappé ? Il pousse un gros coup de gueule https://t.co/WV1zBTqYZZ pic.twitter.com/61o42q6yTo — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«C'est un événement qui ne dépend pas de moi»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé s'est livré sur sa potentielle présence aux Jeux de Paris. « Les JO ? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Le doublé Euro-JO ? C'est quelque chose que je ne connais pas. Les JO ? On en a pas discuté (avec le PSG). Tout ce qui se passe autour ? Moi j'ai une question, quand tu vois mes dernières performances, tu vois quelqu'un de perturbé ? » , a expliqué le capitaine de l'équipe de France A.

«Mbappé a envie de les faire, mais...»