PSG : Kylian Mbappé déballe tout sur son rêve

Comme il l'a toujours répété, Kylian Mbappé rêve de disputer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France. Alors que les prochains JO se dérouleront à Paris, l'attaquant du PSG croise les doigts pour être de la partie. Toutefois, tout dépend de son prochain club. Présent en conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé s'est livré sur sa possible participation aux Jeux de 2024.

Kylian Mbappé ne l'a jamais caché, il rêve de défendre les couleurs de la France Olympique aux JO. Alors qu'il a manqué l'édition de Tokyo en 2021, l'attaquant du PSG espère être de la partie cet été. D'autant que la compétition se jouera à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid à la fin de son contrat, à moins d'un énorme retournement de situation. Ainsi, c'est Florentino Pérez qui doit décider si la star de 25 ans pourra disputer les Jeux de 2024.

«Si je n'y vais pas, j'accepterai»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Kylian Mbappé a lâché toutes ses vérités sur les JO 2024, affirmant qu'il n'avait pas la main sur ce dossier et qu'il n'en avait pas discuté avec le PSG. « Je me sens bien en ce moment, pas très fatigué. J'ai du temps. L'Euro c'est loin. Je ne vois pas aussi loin. Je suis prêt à m'adapter à n'importe quelle situation. Les JO ? J'ai toujours eu la même ambition. J'ai toujours dit que c'était un événement qui ne dépend pas de moi. La décision finale appartient toujours à la même personne. Je ne peux pas me prononcer. Je prends plus de recul sur les situations. Si je n'y vais pas, j'accepterai et je ferai ce qu'on me dit de faire. Le doublé Euro-JO ? C'est quelque chose que je ne connais pas » , a expliqué le capitaine de l'équipe de France, avant d'en rajouter une couche.

«Tu vois quelqu'un de perturbé ?»