Première désillusion pour Mbappé, Deschamps intervient

Jean de Teyssière

Face à l'Allemagne, en 2023, l'équipe de France avait perdu (1-2) mais Kylian Mbappé était resté sur le banc. Ce samedi, il était en revanche sur la pelouse du Groupama Stadium pour affronter l'Allemagne et le capitaine de l'équipe de France a connu sa première défaite avec le brassard. Un revers qui a déçu Mbappé mais qu'il a vite digérée selon Didier Deschamps.

Depuis que Kylian Mbappé porte le brassard de capitaine de l'équipe de France, il n'avait connu que des victoires. Face à l'Irlande (1-0 et 2-0), les Pays-Bas (4-0 et 2-1), Gibraltar (3-0 et 14-0), l'Ecosse (4-1) et la Grèce (1-0), son équipe a toujours gagné. Face à l'Allemagne en 2023 (1-2) et la Grèce lors du dernier match des éliminatoires de l'Euro 2024 (2-2), il n'avait respectivement pas joué et était rentré à l'heure de jeu. En tant que capitaine, il a donc connu sa première défaite.

Mbappé avait pourtant prévenu ses coéquipiers

En conférence de presse d'avant-match ce vendredi, Kylian Mbappé pressentait peut-être le manque d'implication de la part des Bleus, puisqu'il avait tenu des propos préventifs : « Il faut montrer les muscles cet été. Demain c'est un bon test. » Avec la défaite cinglante 2-0, les paroles de Kylian Mbappé n'ont pas été entendues par ses coéquipiers, qui n'auront jamais réussi à exister dans cette rencontre.

«Si Mbappé a été marqué par sa première défaite en tant que capitaine ? Non»