Calvaire pour l’équipe de France, un champion du monde lance l'alerte rouge !

Benjamin Labrousse

A moins de trois mois du début de l’Euro, l’équipe de France s’est inclinée face à l’Allemagne ce samedi soir à Lyon (0-2). Une déroute de taille pour les hommes de Didier Deschamps, qui devront se rattraper face au Chili mardi soir. Pour Olivier Giroud, les Bleus ont complétement manqué leur rendez-vous.

Une rencontre amicale révélatrice ? Ce samedi soir, l’équipe de France recevait l’Allemagne à Lyon, et avait à cœur de prendre sa revanche face à la Mannschaft , vainqueur des Bleus en septembre 2023 à Dortmund (2-1). Mais la soirée a vite échappé aux hommes de Didier Deschamps, qui ont concédé l’ouverture du score au bout de 7 secondes seulement…Kylian Mbappé et les siens n’ont jamais su revenir dans ce match, et ont même concédé un deuxième but lors du second acte pour une défaite inquiétante à l’arrivée (0-2).

Mercato - Real Madrid : Un joueur de Deschamps vend la mèche pour cette star ? https://t.co/wP4MJIHl94 pic.twitter.com/6Mm7S32qyx — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

«Il faut mettre le bleu de chauffe à chaque match»

Le manque de réaction des Bleus a d’ailleurs fait jaser. Pour Olivier Giroud, entré en jeu en deuxième période à la place de Marcus Thuram, l’équipe de France n’a pas mis l’intensité nécessaire pour cette rencontre face à l’Allemagne : « Il faut mettre le bleu de chauffe à chaque match. L’Allemagne a été meilleure que nous, mais tout n’est pas à remettre en question. Je ne suis pas plus inquiet que ça » , a confié l’attaquant de l’AC Milan dans des propos relayés par RMC .

«Il vaut mieux se tromper sur ce genre de match qu’en juin»