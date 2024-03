Griezmann : Une star annonce un gros coup dur !

Benjamin Labrousse

Après 84 sélections consécutives avec l’équipe de France, Antoine Griezmann n’était pas présent sur la pelouse ce samedi soir face à l’Allemagne. Une absence remarquée au vu de la déroute des Bleus face à la Mannschaft (0-2). Aurélien Tchouaméni a d’ailleurs affirmé que l’absence du maestro de l’Atlético de Madrid avait clairement pesé dans la balance.

Une défaite très inquiétante. Ce samedi soir, l’équipe de France n’a jamais sur rivaliser avec l’Allemagne à Lyon, et s’est logiquement inclinée face à la formation de Julian Nagelsmann (0-2). S’il ne s’agit uniquement d’un match amical, cette défaite sonne comme un gros avertissement pour Didier Deschamps et son staff, à désormais moins de trois mois du début de l’Euro. Une rencontre notamment marquée par l’absence d’Antoine Griezmann, forfait pour ce rassemblement, en raison d’une cheville encore douloureuse.

«Je n'avais pas besoin de ce match pour savoir l'importance d'Antoine»

Au lendemain de ce revers face à l’Allemagne, l’absence de la star de l’Atlético de Madrid est particulièrement relevée. A la fin du match samedi soir, Didier Deschamps a forcément été questionné sur l’absence de son maestro : « Je n'avais pas besoin de ce match pour savoir l'importance d'Antoine. Mais s'il avait été là, ça aurait été compliqué aussi. C'est un pion essentiel, mais on a été en déficit dans d'autres domaines que l'aspect technique et à partir de là c'est très difficile d'exister au plus haut niveau » , a lâché le sélectionneur des Bleus, relayé par RMC .

«Un joueur de la qualité d'Antoine ne se remplace pas aussi facilement»