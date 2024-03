Griezmann : L’annonce inattendue de Deschamps

Jean de Teyssière

Lundi, les joueurs de l'équipe de France sont tous arrivés à Clairefontaine pour le rassemblement de mars. Les Bleus disputeront deux matchs amicaux : face à l'Allemagne ce samedi et face au Chili mardi prochain. Deux matchs qui se disputeront sans Antoine Griezmann, qui a ressenti une gêne à la cheville et qui a déclaré forfait. Un forfait qui ne ravit pas Kylian Mbappé mais qui « excite » Didier Deschamps.

Après 84 matchs consécutifs avec l'équipe de France, cette incroyable série va s'arrêter pour Antoine Griezmann. Sa place de leader absolu de l'équipe de France n'est plus à prouver et son absence va manquer, surtout que les Bleus n'en sont pas habitués. Didier Deschamps va devoir trouver une solution pour remplacer au mieux son numéro 7.

Mbappé juge Griezmann irremplaçable

Présent en conférence de presse vendredi, le capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, s'est exprimé sur l'absence d'Antoine Griezmann : « On va essayer de combler son absence comme on peut. C'est un joueur qui ne se remplace pas. La plus grosse des erreurs, ce serait de demander au joueur qui joue à sa place demain (ce samedi) de faire ce qu'il fait. Il ne pourra pas. Le style d'Antoine est spécial. Il faudra un plan B. À nous de mettre le joueur qui le remplace dans les meilleures conditions pour qu'il soit performant. »

«Je ne vais pas dire que c'est excitant mais...»