Équipe de France : Mbappé craque en plein entraînement !

Thomas Bourseau

Ayant remplacé Antoine Griezmann au pied levé en raison d’une blessure de la star de l’Atletico de Madrid, Matteo Guendouzi n’a pas ébahi Kylian Mbappé par sa finition à l’entraînement ces dernières heures. Le capitaine de l’équipe de France n’a pas pu garder son calme devant la tentative poussive de Guendouzi dans ce spécifique offensif.

Ce samedi soir, l’équipe de France affrontera l’Allemagne au Groupama Stadium dans le cadre d’un match amical afin de préparer au mieux l’Euro qui se déroulera de l’autre côté du Rhin du 14 juin au 14 juillet. Premier test match avant le Chili à l'Orange Vélodrome mardi prochain. Capitaine des Bleus, Kylian Mbappé n’a pas perdu sa flamme de compétiteur et même à l’entraînement.

Matteo Guendouzi peine devant le but, c’est trop pour Kylian Mbappé

Jeudi, sur X , un utilisateur du réseau social a publié une vidéo d’un spécifique finition de l’équipe de France auquel certains joueurs de Didier Deschamps ont pris part dont Kylian Mbappé. Par le biais de la vidéo en question, on aperçoit et on entend surtout l’attaquant star des Bleus perdre patience sur la tentative brouillonne de Matteo Guendouzi.

Mbappé c’est tellement une hagarr avec Guendouzi j’suis morrrrt 😂😂 pic.twitter.com/z5lsw9Jlez — Alpha🇬🇳 (@ZacAlphaa) March 21, 2024

«On perd du temps, j’vous jure qu’on perd du temps, j’vous jure qu’on perd du temps avec lui»