Benzema à Paris, un froid est jeté

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema de retour en équipe de France ? Ce mardi soir, le buteur d'Al-Ittihad a ouvert la porte à un retour, notamment afin d'intégrer l'équipe de France olympique pour les prochains JO de Paris. Mais plusieurs observateurs se sont montrés sceptiques, notamment en raison du manque de temps de jeu du buteur en Arabie Saoudite.

On le sait, Thierry Henry a la possibilité de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans pour les prochains Jeux Olympiques. Le sélectionneur a déjà reçu plusieurs candidatures, mais la liste pourrait vite se restreindre en raison du refus des clubs de libérer leurs éléments. L'occasion de voir des joueurs qui ne participeront pas à l'Euro ? Ce n'est pas impossible. Retraité de l'équipe de France depuis fin 2022, Karim Benzema a ouvert la porte à une participation. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! » a confié l'attaquant d'Al-Ittihad à la chaîne L'Equipe.

Messi - Cristiano Ronaldo… Benzema prêt à entrer dans la légende ? https://t.co/3OqTKIxkKa pic.twitter.com/y1o1HcqsDQ — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Deschamps, Benzema... Riolo jubile

Cette déclaration a quelque chose de jubilatoire pour Daniel Riolo. « Lui ne sera pas retenu par un club, ça ne posera de problème à personne. Qu’est ce que je kifferais que Thierry Henry l’appelle, rien que pour voir la tronche de Deschamps. Mais Benzema on ne sait plus où il en est » a confié le chroniqueur. Journaliste pour L'Equipe , Régis Testelin a les mêmes doutes sur le niveau de Benzema.

« On ne sait pas dans quel état de forme est Benzema »