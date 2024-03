Equipe de France : Benzema lâche une bombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Karim Benzema pourrait bien faire son retour en équipe de France. Après avoir stoppé sa carrière lendemain le 19 décembre 2022, au lendemain de la défaite des Bleus face à l'Argentine, le joueur d'Al-Ittihad a ouvert la porte à une participation aux prochains Jeux Olympiques de Paris cet été. A condition que son club lui donne le feu vert.

Sélectionneur de l'équipe de France olympique, Thierry Henry a la possibilité de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans pour les prochains JO. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann... .Les plus grands joueurs tricolores ont envoyé leur candidature, mais sont tributaires de leur club. La compétition ne figurant pas dans le calendrier FIFA.

Mbappé - Real Madrid : Son rêve lui échappe, voilà pourquoi ! https://t.co/i5mbmlqmi3 pic.twitter.com/cRTEFKI8fe — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

Benzema de retour chez les Bleus ?

Evidemment, les plus grandes équipes sont réticentes à libérer leurs joueurs, surtout après un Euro en Allemagne. Alors la solution n'est-elle pas dans la convocation d'éléments retraités ? « Varane, Lloris et Benzema ? S'ils en ont envie et que Thierry Henry a besoin d'eux, pourquoi pas. Après il faut demander à Titi. Ça ne va pas me déplaire ou me plaire » a confié Didier Deschamps.

« Les JO ? Pourquoi pas »