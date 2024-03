Benzema recalé ? La FFF annonce le verdict

Pierrick Levallet

Thierry Henry aura la charge de constituer l'équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques à Paris. Il pourrait notamment décider d'appeler Karim Benzema, qui pourrait donc faire son retour chez les Bleus. L'attaquant d'Al-Ittihad n'a pas fermé la porte, et Philippe Diallo a clairement indiqué qu'il était autorisé à revenir.

Après l’Euro 2024, l’équipe de France ira disputer les Jeux Olympiques à Paris. Thierry Henry aura le droit d’appeler 3 joueurs de plus de 23 ans pour constituer son effectif. Le sélectionneur de l’équipe olympique pourrait donc faire appel à Karim Benzema, qui a pris sa retraite internationale après la Coupe du monde 2022.

Benzema, Zidane... Deschamps sous pression ? https://t.co/4HPWyvYcgC pic.twitter.com/pkt6YS1Pvb — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Benzema ne dit pas non aux Jeux Olympiques

L’attaquant d’Al-Ittihad n’a d’ailleurs pas fermé la porte. « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! » a confié Karim Benzema dans des propos rapportés par La Chaîne L'Equipe . Le président de la FFF, lui, a affirmé que son retour en équipe de France n’était pas bloqué, au contraire.

«Je me réjouis qu'il souhaite y participer»