Mbappé : Thierry Henry dénonce un gros problème

Benjamin Labrousse

Kylian Mbappé, qui participera bien évidemment au prochain Euro avec l’équipe de France, souhaitait également prendre part aux Jeux olympiques de Paris 2024 en juillet prochain. Un enchaînement qui pourrait être dur à gérer pour la star du PSG. A ce propos, Thierry Henry a dénoncé un problème concernant les critiques à l’égard du Bondynois.

En janvier dernier, Kylian Mbappé affirmait auprès de GQ vouloir participer aux Jeux olympiques à Paris en juillet prochain. La star du PSG entrevoyait donc un enchaînement Euro - JO très ambitieux, notamment vis-à-vis de sa future signature en faveur du Real Madrid. Mais finalement, Mbappé ne devrait pas pouvoir participer au tournoi olympique. Ce dernier n’étant pas dans le calendrier officiel de la FIFA, les clubs ne sont pas obligés à rendre disponible le joueur. Et selon les dernières indiscrétions de l’Equipe , le Real Madrid a déjà informé qu’aucun de ses athlètes ne serait autorisé à y prendre part…

« Ça peut passer pour un signe de faiblesse »

Interrogé par un lecteur du Parisien sur la capacité physique et surtout mentale de Kylian Mbappé à supporter un tel enchaînement international, Thierry Henry a tenu à dénoncer certaines critiques que pouvait recevoir la star du PSG. « Aujourd’hui, on peut en parler, car les gens sont plus à l’écoute. Mais quand tu es au niveau de Mbappé, dire que tu n’es pas bien, que tu as un petit problème mentalement, ça peut passer pour un signe de faiblesse, alors que c’est en réalité une grande force » .

« Ce n’est pas évident de gérer tout ça »