PSG : Thierry Henry l’affirme, c’est terminé pour Mbappé !

Comme il l’avait confirmé en janvier dernier, Kylian Mbappé souhaitait initialement prendre part aux Jeux olympiques après l’Euro cet été. Problème, la star du PSG devrait rejoindre le Real Madrid en juin prochain, et le club madrilène ne souhaite pas libérer ses joueurs pour les JO. D’ailleurs, Thierry Henry a confirmé que l’été du Français serait très animé. Explication.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé va quitter Paris à l’issue de son contrat en juin prochain. Tout indique désormais que le joueur de 25 ans va s’engager en faveur du Real Madrid, une destination qui pourrait d’ailleurs le priver de Jeux olympiques.

Le Real Madrid va priver Mbappé des JO

Selon l’Equipe , le Real Madrid a prévenu la FFF qu’aucun de ses joueurs ne serait autorisé à participer aux prochains Jeux olympiques, compétition ne figurant pas dans le calendrier de la FIFA. Ainsi, Kylian Mbappé devrait être privé du tournoi olympique, auquel l’attaquant du PSG souhaitait activement prendre part…Interrogé par les lecteurs du Parisien à ce propos, le sélectionneur de l’équipe de France U23 Thierry Henry s’est livré sur l’été animé que va connaître Kylian Mbappé.

« La seule chose qu’on sait pour Kylian, c’est qu’il part »