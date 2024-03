Benzema - Deschamps : Il annonce le retour de la polémique ?

Alexis Brunet

Dernièrement, Karim Benzema a laissé entendre qu'il pourrait se laisser tenter à l'idée de disputer les Jeux Olympiques de Paris. Pour que cela se produise, il faut que le Français soit libéré par son club d'Al-Ittihad. Une fois cette condition remplie, il faudra qu'il soit choisi par Thierry Henry parmi les trois joueurs de plus de 23 ans qu'il peut sélectionner. Selon Daniel Riolo, si cela arrive, la réaction de Didier Deschamps promet d'être étonnante.

L'été prochain, l'équipe de France espoir participera aux Jeux Olympiques de Paris. L'objectif est clair pour les hommes de Thierry Henry, rapporter la médaille d'or. Le champion du monde 1998 peut compter sur une très bonne génération, mais pas que.

Thierry Henry peut sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans

Pour participer aux Jeux Olympiques de Paris, Thierry Henry ne peut s'appuyer que sur des joueurs de moins de 23 ans. Le sélectionneur a toutefois le droit de faire appel à trois joueurs se situant au-dessus de cette limite. Les noms de Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, ou bien Raphaël Varane ont été notamment évoqués.

Algérie : Deschamps encore planté par un crack français ? https://t.co/7d34lqFdbm pic.twitter.com/SoVhf90S3w — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

Benzema pourrait également jouer les JO