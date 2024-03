Clash avec Zidane ? Thierry Henry rétablit la vérité !

Benjamin Labrousse

Champions du monde en 1998, d’Europe en 2000, puis finalistes du mondial 2006, Thierry Henry et Zinédine Zidane ont brillé avec l’équipe de France. Les deux stars ont néanmoins parfois été opposées en Bleu, comme l’a récemment révélé l’ancien buteur d’Arsenal. Néanmoins, ce dernier a tenu à rétablir la vérité sur sa relation avec « Zizou ».

L’équipe de France regorge de légendes. Forcément, l’équipe championne du monde en 1998 est restée mythique, avec notamment la présence de joueurs comme Fabien Barthez, Didier Deschamps, Thierry Henry, ou encore Zinédine Zidane. Henry et Zidane ont d’ailleurs brillé tout au long de leur carrière chez les Bleus, les deux joueurs ayant longtemps été associés en attaque, avec le buteur d’Arsenal en tant que numéro 9, et Zizou en meneur de jeu…

Equipe de France : Zaïre-Emery glisse une idée à Deschamps https://t.co/NB3wHbuBiw pic.twitter.com/EYcBkY3JYA — le10sport (@le10sport) March 19, 2024

« On nous a opposés »

Mais alors que les relations entre certains membres de France 98 se sont détériorées au fil du temps (Christophe Dugarry avec Didier Deschamps notamment), Thierry Henry a été interrogé par un lecteur du Parisien sur ses rapports avec Zinédine Zidane. « Avec Zizou, on ne nous a pas comparés, on nous a opposés. Et c’était super nul. J’ai un énorme respect pour Zizou. Il m’appelle l’Américain, et moi l’Ancien. Je n’ai jamais eu de problème avec lui » , a d’abord tenu à expliquer l’actuel sélectionneur de l’équipe de France Espoirs.

« Là, on parle de Zizou. Un monstre »