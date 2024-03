Equipe de France : Zaïre-Emery glisse une idée à Deschamps

Axel Cornic

Après s’être imposé au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery commence également à se faire une place au sein de l’équipe de France de Didier Deschamps. Il pourrait être l’un des atouts des Bleus lors de l’Euro qui se profile en Allemagne, qui se disputera du 14 juin au 14 juillet prochain.

Alors que la Ligue 1 pourrait perdre sa star avec le départ de Kylian Mbappé, un autre prodige a éclos cette saison au PSG. Il s’agit évidemment de Warren Zaïre-Emery, qui a seulement 18 ans semble avoir déjà tout d’un taulier en puissance, avec Didier Deschamps qui n’a pas loupé son explosion.

« Jouer plus haut ? J'ai la capacité de bien défendre et aussi de savoir me projeter »

Majeur depuis le 8 mars dernier, le milieu de terrain a été convoqué une nouvelle fois avec l’équipe de France pour les prochains matchs amicaux face à l’Allemagne et au Chili. Et on pourrait peut-être le voir évoluer dans un rôle nouveau. « Jouer plus haut ? J'ai la capacité de bien défendre et aussi de savoir me projeter. Quelque chose que je ne savais pas faire avant mais que je fais de plus en plus » a expliqué Warren Zaïre-Emery, lors de la conférence à Clairefontaine de ce mardi.

« C'est une chance d'être ici, je vais écouter et apprendre »