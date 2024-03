Deschamps : Aucune surprise pour l’EURO 2024 ?

Arnaud De Kanel

A quelques mois du début de l'Euro 2024, l'équipe de France s'est donné une dernière fois rendez-vous à Clairefontaine. Jeudi, Didier Deschamps a donc dévoilé la liste de joueurs convoqués sans trop réserver de surprise. Comme souvent, le sélectionneur a fait appel a fait appel à des têtes qu'il connait bien et le groupe qu'il amènera cet été est peut-être bien figé.

L'Euro 2024 n'est plus que dans quelques mois seulement. Et la semaine et demi qui arrive va servir de dernière répétition pour l'équipe de France puisqu'il s'agit de l'ultime rassemblement avant le top départ de la compétition. Au vu de la liste dévoilée par Didier Deschamps, il ne devrait pas trop y avoir de surprise pour l'Euro.

La même stratégie pour Deschamps

Hormis la présence de Moussa Diaby pour pallier à la blessure de Kingsley Coman, Didier Deschamps a fait appel aux mêmes joueurs que lors du rassemblement précédent. On pouvait certainement s'attendre à une petite surprise en attaque avec une éventuelle sélection de Bradley Barcola mais Randal Kolo-Muani lui a été préféré, preuve une nouvelle fois que Deschamps fait passer l'entente du groupe avant tout et que le moment n'est pas venu de tout chambouler.

«Je ne suis pas là pour tenter des choses»