Deschamps évite une polémique qui a piégé le PSG

Pierrick Levallet

Les préoccupations écologiques se font de plus en plus présentes dans l'esprit des Français. Les déplacements courts en avion des joueurs de football sont notamment pointés du doigt, et le PSG s'était attiré une polémique à cause de ce sujet. Didier Deschamps, lui, a évité le piège avec l'équipe de France.

À l’heure où les préoccupations écologiques deviennent de plus en plus importantes chez les Français, certains n’hésitent pas à pointer du doigt les déplacements courts effectués en avion par les joueurs de football. Didier Deschamps, de son côté, n’a visiblement aucun inconvénient à se déplacer en train et a même révélé que ce plan était à l’étude pour l’équipe de France.

Mercato - PSG : Mbappé va rejoindre Cristiano Ronaldo et Benzema ? https://t.co/ErhSOJ8fgH pic.twitter.com/w34tzMuWua — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Deschamps n'exclut pas les voyages en train

« Ce n'est pas moi qui vous explique ça parce que ce n'est pas moi qui décide. C'est la décision du président et de son DG. Ce n'est pas moi qui dit 'non, on ne fait pas'. Ce n'est pas de mon ressort. C'est à l'étude pour la prépa et les matchs qui nous attendent en juin » a indiqué le sélectionneur des Bleus en conférence de presse.

Galtier se souvient encore de son «char à voile»