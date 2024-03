Mbappé : L’Espagne fracasse le PSG !

Pierrick Levallet

Après avoir battu la Real Sociedad en huitièmes de finale, le PSG retrouvera le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé fera donc face à des Blaugrana qu'il a déjà terrassé par le passé pour tenter d'emmener la formation parisienne jusqu'en finale. Mais en Espagne, on n'hésite pas à fracasser le PSG sur son palmarès européen pour rappeler que rien n'est joué d'avance.

Si son départ semble acté, Kylian Mbappé est toujours chargé d’une mission spéciale au PSG. L’international français souhaiterait partir par la grande porte et aimerait donc offrir au club de la capitale sa première Ligue des champions de son histoire. Pour cela, Kylian Mbappé s’est montré à la hauteur face à la Real Sociedad en huitièmes de finale.

Mbappé - PSG : Un coup à la Zidane se prépare ? https://t.co/gHdOFp7d22 pic.twitter.com/vOyYhPssiN — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Le PSG retrouve le FC Barcelone en Ligue des champions

Désormais, c’est le FC Barcelone qui attend le PSG. Les Blaugrana affronteront les Rouge-et-Bleu les 10 et 16 avril prochains en quarts de finale. Plusieurs personnes voient le PSG partir comme favori pour cette double confrontation. Mais en Espagne, on n’hésite pas à clasher la formation parisienne sur son palmarès pour rappeler que la tâche ne sera pas simple pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

«Qui est le Paris Saint-Germain ?»