PSG : Mbappé va tenir sa promesse avant son transfert ?

Arnaud De Kanel

Cela ne fait désormais plus aucun doute : Kylian Mbappé va bien quitter le PSG à la fin de la saison. Et avant de s'envoler vers de nouveaux horizons, l'attaquant parisien s'était fixé l'incroyable objectif d'atteindre la barre des 200 buts en Ligue 1. Auteur d'un triplé face à Montpellier dimanche, Mbappé est bien parti pour tenir sa promesse.

Toujours plus haut, toujours plus fort. Après trois matchs sans marquer en Ligue 1, Kylian Mbappé, qui quittera vraisemblablement la capitale à l'issue de la saison, a retrouvé le chemin des filets avec la manière. Le capitaine de l'équipe de France a marqué trois buts à Montpellier et il a encore impressionné ses coéquipiers. « Il est incroyable ! C’est un joueur magnifique. Il a le but dans le sang. Il continue de m’impressionner, en match, à l’entraînement, comme personne. Je suis vraiment heureux de partager son quotidien », confiait notamment Manuel Ugarte. Grâce à ce triplé, Mbappé se rapproche de la barre des 200 buts en Ligue 1, comme il l'avait promis mi-janvier.

PSG : Nouveau record pour Mbappé avant son transfert ! https://t.co/bZEqVkV1yh pic.twitter.com/D1RCQQwS5t — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«Ce serait pour un joueur comme moi, la moindre des choses»

« 200 buts avant la fin de la saison ? C'est possible, on va aller pour ça. On a déjà joué la phase aller, on a rencontré 17 équipes, donc 17 matchs. Je suis à un plus d'un but par match cette année en championnat. Donc ce serait pour un joueur comme moi, la moindre des choses », avait déclaré Kylian Mbappé dans un entretien accordé à Prime Vidéo . Ses trois buts inscrits dimanche relancent totalement l'attaquant tricolore dans la quête de son ultime objectif.

Mbappé huitième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1

Kylian Mbappé est encore un peu plus entré dans l'histoire de la Ligue 1 dimanche soir. Avec 188 réalisations, il pointe désormais à la huitième place du classement des meilleurs buteurs du championnat de France. Il lui reste 8 matchs pour inscrire les 12 derniers buts restants et ainsi tenir sa promesse, histoire de partir la tête haute cet été. Une performance qui est largement dans ses cordes, encore plus à ce rythme-là.